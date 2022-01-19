شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: الطاقة الشمسية تساهم فى زيادة صادرات مصانع الألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، أن الاتجاه للاقتصاد الاخضر سيساهم بشكل كبير فى دعم مصانع الألومنيوم بالصعيد مصر، ولاسيما أن العالم كله يتجه إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

أضاف خالد الفقى لـ"الخليج 365" أنه فى حالة السماح أو الموافقة لمصنع مصر للألومنيوم بنجع حمادى استخدام الطاقة الشمسية، وهى بالفعل متوفرة، سواء من خلال إنشاء محطة طاقة شمسية تزود المصانع بالطاقة، أو من خلال محطة الطاقة فى بنبان بأسوان، وهى ليست بعيدة عن المصانع وهذا الأمر سيخفض سعر الطاقة ما بين 30 إلى 40% للشركة، وبالتالى يمكنها التوسع وإنشاء التوسعة الجديدة وحل مشاكلها المتعلقة بارتفاع أسعار الكهرباء.

أضاف الفقى أن صناعة الألومنيوم من الصناعات الاستراتيجية التى تدر عملة صعبة لمصر، خاصة أن صادرات الشركة السنوية تصل لنحو 700 مليون دولار سنويا، كما أنها المصنع الوحيد الذى يوفر هذا المنتج للسوق المحلى بالإضافة إلى التصدير فى الخارج وبالمقارنة فإن المصانع المماثلة فى العالم تحصل على الطاقة بأقل 50% مما تحصل عليه مصانع الألومنيوم فى نجع حمادى.