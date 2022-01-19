شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لإعادة تدوير النفايات بمدن «ملكية الجبيل وينبع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك»؛ لتنفيذ الحلول الشاملة لأعمال إدارة النفايات وإعادة التدوير لأنواع النفايات التعدينية والصناعية وغير الصناعية كافة، وذلك في جميع مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

ووقع المذكرة من جانب الهيئة رئيس الهيئة م. عبدالله السعدان، ومن جانب الشركة الرئيس التنفيذي م. زياد الشيحة، وذلك في مقر الهيئة الملكية الرئيس بالرياض.

ووقعت الاتفاقية انطلاقا من «مبادرة السعودية الخضراء»، التي ستحقق عددا من المستهدفات في المملكة، منها: رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم بنسبة 94 % بحلول عام 2035م.

وتهدف المذكرة التي تستمر لأربعة أعوام قابلة للتجديد إلى تحقيق مستهدف 100 % من تحويل النفايات عن المرادم بحلول 2025م، ورفع النسبة المئوية لإعادة التدوير، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وإيجاد فرص وظيفية واستثمارية، وتوليد الطاقة الكهربائية (من نفايات إلى طاقة)، وتحقيق الاستدامة والاقتصاد الدائري، وتحسين جودة الحياة والبيئة.