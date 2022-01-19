شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين ريال الحد الأدنى لرأس مال منشأة «التمويل الجماعي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي السعودي «ساما» رأس المال لمنشآت التمويل الجماعي بالدين، بـ 5 ملايين ريال كحد أدنى قابل للرفع أو تخفيض وفقا لمرئيات البنك لأوضاع السوق.

وأوضح أن حدود الائتمان يجب ألا تتجاوز مجموع التمويل القائم المقدم من خلال المنشأة على أربعين ضعفا من رأس المال مع حصر منح التمويل على المنشآت التجارية، محذرا من تجاوز إجمالي الائتمان الممنوح لكل منشأة مستفيدة مبلغ 7.5 مليون ريال، وألا تتجاوز مساهمة كل مشارك 25 % من قيمة التمويل المطلوب بما لا يتجاوز الـ 50 ألف ريال لكل مستفيد، وبحد أقصى 200 ألف ريال سنويا في كل التمويلات المطروحة من خلال المنصة.

واستثنى «المركزي السعودي» المشاركين المؤهلين، الذين ينطبق عليهم أحد الاشتراطات التالية: أن تبلغ صافي قيمة أصوله الـ3 ملايين ريال، أو سبق له العمل لمدة 3 سنوات في القطاع المالي بوظائف مهنية تتعلق بالتمويل أو الاستثمار، أو أن يكون حاصلا على شهادة معترف بها دوليا متخصصة في مجال التمويل، أو ألا يقل دخله السنوي عن 600 ألف ريال، جاء ذلك خلال التحديث الجديد لقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

وأكد «ساما» أن هذه القواعد تضمنت إعادة تعريف المستفيد، ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في المملكة، التي تسعى للحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، وإضافة تعريف للحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين، إضافة إلى تحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين، بناء على معيار رأس المال من خلال تعديل المادة 28، ونشاط التمويل الجماعي بالدين عبارة عن قيام مجموعة من الأشخاص (المشاركين) بتوفير أموال لمستفيد من منشأة صغيرة أو متناهية الصغر أو متوسطة مسجلة في المملكة، وذلك عبر منصة تمويل رقمية مرخصة من البنك المركزي، وتتولى عملية إدارة منح التمويل وتحصيله من المنشأة المستفيدة ثم سداده إلى المشاركين.