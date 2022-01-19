شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن.. مزايا استخدام الغاز كوقود للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضمن استخدام الغاز الطبيعى للسيارات عدد من الميزات ومن أهم تلك المميزات ما يلى:

1- نظيف.

2- يحافظ على البيئة.

3- خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.

4- يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

5- آمن غير سام.

6- احتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل.

7- منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة.

8- اسطوانــــة الغـــاز مصممة وفقاً لأحدث الاشتراطات العالميـــة لتحمـــــل الضغـــوط العاليـــة والصـدمـات.

9- متوافر.

10- اقتصادى.

يذكر أنه فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات يتم حالياً تنفيذ العديد من المحفزات ومنها زيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعى المضغوط وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، حيث تم خلال عام 2021 تحويل حوالى 66 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام بزيادة حوالى 71 % عن عام 2020 ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2021 إلى حوالى 405 ألف سيارة.

كما تحققت زيادة قياسية فى أعداد تنفيذ محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، ليبلغ إجمالى عدد المحطات منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام2021 نحو 530 محطة، تمثل حوالى 55% من إجمالى عدد محطات الغاز التى أنشئت على مدار الـ 25 عاماً السابقة.