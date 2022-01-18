شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة المالية تشطب 6 من خبراء المعاينة وتقدير الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 20 لسنة 2021، بشطب قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة وهم عادل محمد محمود موسى، محمد أحمد غريب أحمد، عزت بدوى أحمد حسن، محمد إبراهيم أحمد سالم، حافظ فكرى أحمد فكرى، مدحت محمود حاتم عبد الحليم.

وسبق أن أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات بشأن قيد 9 وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين كوسطاء تأمين (حر)، وذلك لمدة 3 سنوات، كما أصدر "عبد المعطى"، عدة قرارات فى أول أسبوع بعام 2022، بتجديد قيد 51 وسيط تأمين بسجل وسطاء التأمين، بواقع 29 وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة، ووسيطين لكلاً من شركات المصرية الإماراتية تكافل حياة - سلامة، متلايف لتأمينات الحياة، قناة السويس لتأمينات الحياة، 16 وسيط حر.

وارتفع إجمالى أقساط شركات التأمين ليصل إلى ما يقرب من 47.5 مليار جنيه فى عام 2021 مقارنةً بحوالى 40.1 مليار جنيه فى عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 18.5%، وارتفعت إجمالى قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالى 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنةً بـ18.8 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالى 24.5%.

وبلغ إجمالى قيمة استثمارات شركات التأمين فى نهاية العام المالى 2021 ارتفع ليصل إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة بـ107.7 مليار جنيه فى نهاية العام المالى السابق بنسبة زيادة بلغت 22.1%، وارتفعت قيمة صافى أصول شركات التأمين فى نهاية العام المالى 2021 لتصل إلى 152.9 مليار جنيه مقارنةً بـ128.5 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة زيادة قدرها 19%.