شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد: زيادة الحد الأدنى للأجور نتاج النجاحات الاقتصادية المحققة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الحد الأدنى للأجور يمس الموظفين من الطبقة الدنيا، حيث زاد من 1200 جنيه إلى 2700 جنيه بزيادة 125 % خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن هذه الزيادة من نتاج النجاحات الاقتصادية التي تحققها مصر الآن.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه كانت لدينا معدلات تضخم مرتفعة ولكن لم يعد ذلك التضخم موجود الآن بنفس ما كانت عيه في الماضى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تطبق نظام جديد للأجور، كما أن الزيادة شملت زيادة علاوات وزيادة في المرتبات للعاملين غير الخاضعين للخدمة المدنية.

ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إلى أنه تم زيادة للفئات التي كانت لديها كادر مختلف، ولم تكن تستفيد بها أهمها كادر المعلمين، بجانب تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، وزيادة الحافز للمعلمين وأستاذة الجامعات وشيوخ الأساتذة وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفهم أهمية دعم الموظفين أصحاب الدخل الثابت.