شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالبترول: الغاز الطبيعى بالسيارات أمن وسيارة ميدان النهضة المحترقة لا تعمل بالغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن السيارة التى احترقت بميدان النهضة بالجيزة تعمل بالبنزين، مؤكدا أن السيارة لم يضاف لها خدمة الغاز الطبيعى وذلك حسب الفحص النهائى لها بأرقامها سجلات شركتى غازتك وكارجاس.

وأكد المصدر، أن السيارات التى يتم تحويلها للعمل بالغاز يتم اتخاذ كل عوامل الأمان، واتباع المعايير والمواصفات العالمية للسلامة والأمان.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة، بميدان النهضة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين أن السيارة التى اشتعل بها الحريق تاكسى، ولم يسفر عن إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائى بالسيارة، أدى لنشوب الحريق، وتم الاستماع لأقوال سائق السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتعد منظومة تشغيل الغاز الطبيعي في السيارات عند تحويلها آمنة جداً، وذلك من خلال عدد من العوامل، ومنها أسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة، حيث أنها مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي، مهمته غلق الأسطوانة لمنع تسرب الغاز، كما أن تلك الأسطوانة مصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود ‏داخلها، وفيما يلي أهم عوامل الأمان في مجموعة طقم التحويل والتي كانت كالتالي:

1 - مواسير الغاز والوصلات الخاصة تصنع من الصلب الخالى من اللحامات والذى يرفع من درجة تحملها للضغوط المرتفعة وعدم وجود فرصة لتسريب الغاز من خلالها.

2- ماسورة الغاز يتم تغطيتها بغطاء بلاستيكى لمنع تراكم شحنات الكهرباء الاستاتيكية.

3 - صمام الغاز يقوم بمنع أى تدفق للغاز حال إيقاف المحرك أو تعطل السيارة.

4 - مفتاح التحويل ووحدة التحكم بالسيارة حيث يتم من خلالهما تحويل تشغيل السيارة من غاز إلى بنزين اتوماتيكياً حال حدوث نفاذ للغاز الأمر الذى يحول دون التوقف المفاجئ للمحرك والذى قد يسبب خلل فى السيارة أثناء القيادة (نظام الحقن المتزامن).

5 - صمام الشحن يحتوى على صمام عدم رجوع لتأمين عملية تموين السيارة بالغاز بالمحطات وعدم حدوث تسرب منه عند الانتهاء من عملية التموين.

6 - خراطيم التهوية والتى تضمن إزاحة أى غاز متسرب من توصيلات الغاز جهة الاسطوانة إلى خارج السيارة وعدم السماح بتراكمه داخل شنطة السيارة.

7 - صمام الاسطوانة يسمح بتصريف الضغط الزائد سواء كان بسبب ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بجسم الاسطوانة أو لارتفاع ضغط الغاز داخل الاسطوانة و عند تدفق الغاز خارج الاسطوانة بكميات كبيرة نتيجة كسر فى ماسورة الغاز يغلق أوتوماتيكياً.

8 - خزان الغاز فاسطوانة الغاز مصممة وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية ويتم تصنيع الاسطوانة وفقاً لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش دولية فضلاً عن اجتيازها العديد من الاختبارات أثناء مراحل الإنتاج لضمان سلامتها بالسيارات وقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والصدمات التي قد تتعرض لها السيارة أثناء سيرها على الطرق،كما تخضع اسطوانات الغاز لاختبارات فحص دورية لإعادة صلاحيتها كل ثلاث سنوات .