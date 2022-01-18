الاقتصاد

البنك المركزى: مستثمرون أجانب يضخون 970 مليون دولار بالسوق خلال أول أسبوعين من 2022

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القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مسئول فى البنك المركزى المصرى، بأن المستثمرين الأجانب عادوا بقوة للسوق المصرية بداية من يناير 2022

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وقال المصدر- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء- إن المستثمرين الأجانب قاموا بضخ نحو 970 مليون دولار منذ بداية العام وحتى 16 يناير الجارى فى الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل وأذون خزانة.

 

وأضاف المصدر: أن الاقتصاد المصرى يتجاوز تداعيات السياسة النقدية الدولية، وهذا تعزيز جديد لا يستهان به.. مشيرا إلى أن رصيد الاستثمارات فى السندات طويلة الأجل يتجاوز رصيد أذون الخزانة القصيرة الأجل.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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