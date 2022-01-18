شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين "ألاميدا" و"سيمنز هيلثنيرز" لتعزيز التحول الرقمي بقطاع الرعاية الصحية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • محاور الاتفاقية تشمل تقديم خدمات التدريب والدعم التعليمي للفرق الطبية • مؤسسة "خاطر لتنميه المجتمع" تُقدم مختبر قسطرة متطور لـ"قصر العيني" لمكافحة أمراض "الشريان التاجي" و"السكتة الدماغية" و"الأورام • «سيمنز هيلثنيرز» تعد شريكًا استراتيجيًا لكبرى مؤسسات الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص في السوق المصري

أعلنت اليوم « سيمنز هيلثنيرز»، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا الخدمات الطبية، ومجموعة «ألاميدا» الرائدة في قطاع الرعاية الصحية بمصر، عن توقيع مذكرة تفاهم لدعم عملية التحول الرقمي بقطاع الرعاية الصحية في مصر. قام بتوقيع المذكرة كلٌ من مايكل شميرمر، العضو المنتدب لشركة « سيمنز هيلثنيرز» في مصر ود. فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، بحضور ريناس ريشيد، النائب الأول لرئيس شركة «سيمنز هيلثنيرز» بألمانيا ونيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة « ألاميدا للرعاية الصحية» ورئيس قطاع خدمات المبيعات المؤسسية، أغنيس مواغيرو، رئيس قطاع الخدمات المؤسسية بشركة « سيمنز هيلثنيرز» لأسواق الشرق الأوسط وشرق وجنوب أفريقيا، وطارق الشيخ، رئيس قطاع مبيعات «سيمنز هيلثنيرز» بالسوق المصري.

تشمل مذكرة التفاهم الموقعّة مجموعة من المحاور الرئيسية للشراكة الاستراتيجية بين شركة «سيمنز هيلثنيرز» ومجموعة «ألاميدا»؛ من بينها تقديم شركة «سيمنز هيلثنيرز» لخدمات الدعم التعليمي والتدريب الفني في مجالات الخدمات الطبية الإكلينيكية وضمان الجودة، فضلاً عن تزويد مجموعة «ألاميدا» بأحدث الحلول التكنولوجية الطبية والبحوث والدراسات التحليلية لسوق الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم للمبادرات التعليمية ومنهج التدريب الذي تتبناه المجموعة للارتقاء المستمر بمهارات فريق العمل بمختلف المجالات الطبية، بما يساهم في تصميم وتبني نموذج فعّال لحلول التكنولوجيا الطبية يلبي احتياجات ومتطلبات السوق المصري. كما تتضمن مذكرة التفاهم تحديد المسئولية المنوطة بكل طرف فيما يتعلق بتشغيل وإدارة وصيانة المنظومة التكنولوجية الطبية، وتقديم الخدمات الاستشارية لدعم وتطوير المنظومة العلاجية الإكلينيكة، علاوة على تزويد مجموعة «ألاميدا» بمجموعة من الحلول والأدوات الرقمية الابتكارية مثل تطبيق "إدارة ومراقبة الأداء الجماعي"، وأحدث حلول الذكاء الإصطناعي لإدارة وتشغيل والتحكم في منظومة الأشعة التشخيصية "AI-RAD Companion & Syngo virtualCockpit". وسيتم بموجب مذكرة التفاهم أيضًا تأسيس مركز فكري للابتكار "InnovationThink Tank"، وتشكيل لجنة حوكمة مشتركة بين الطرفين، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية المشتركة المتمثلة في تزويد المرضى بباقة متنوعة من أفضل خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة.

وبموجب الاتفاقية، ستتمكن مجموعة «ألاميدا» بالتعاون مع شركة «سيمنز هيلثنيرز» من تطوير ثلاثة "مختبرات قسطرة"، من المقرر تزويد مستشفى السلام الدولي بالمعادي ومستشفى دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر باثنين منها، فيما ستقوم مجموعة «ألاميدا» بالتبرع بالمختبر المتطور الثالث لمستشفى القصر العيني من خلال مؤسسة "خاطر" لتنميه المجتمع. وسوف تساهم المختبرات الجديدة في معاونة الأطقم الطبية المتخصصة على مكافحة مجموعة من الأمراض الخطيرة مثل أمراض "الشريان التاجي" و"السكتة الدماغية" و"الأورام".

أكد الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» "أن الأهمية البالغة والقيمة الفائقة لتلك الشراكة الاستراتيجية لا تقتصر فقط على الوفاء بالتزام مجموعة «ألاميدا» وشركة «سيمنز هيلثنيرز» بتحسين صحة وجودة حياة المواطنين، وإنما تمتد إلى رؤية مشتركة بين الطرفين تتبلور في تصميم وتبني نموذج طبي ابتكاري، يساهم في الارتقاء بمستقبل قطاع الرعاية الصحية المصري وتعزيز حماية صحة وسلامة المواطنين."

وأضاف خاطر أن الاتفاقية سينتج عنها طفرة نوعية بمنظومة الرعاية الصحية في السوق المصري على مستوى الأطباء والمرضى على حد سواء، بفضل تبنيها لمنهج مدروس بعناية سيتم بموجبه تعزيز القدرات التكنولوجية الطبية، وتبني أحدث الحلول الرقمية لتحسين جودة الخدمات الطبية الإكلينيكية، والارتقاء بكفاءة الأداء بمختلف أركان منظومة الرعاية الصحية. وجدد خاطر التزام مجموعة «ألاميدا» الثابت بالتوسع في تقديم أحدث الخدمات التشخيصية التي تساهم في تزويد المرضى بأفضل وأدق الاستشارات الطبية العلاجية الفعّالة في مصر، معربا عن تفاؤله بالمردود الإيجابي للجهود المشتركة بين الطرفين في إطار هذه الاتفاقية، التي ستضع حجر الأساس لبناء منظومة تكنولوجية طبية على أعلى مستويات التطور بقطاع الرعاية الصحية المصري، فيما ستتحوّل مجموعة «ألاميدا» بموجبها إلى علامة تكنولوجية طبية فارقة في سجل إنجازات شركة «سيمنز هيلثنيرز» ونموذج يحتذى به على مستوى القارة الإفريقية.

وفي هذا السياق، صرّح مايكل شميرمر، بأن شركة «سيمنز هيلثنيرز» تحظى بسجل حافل بالنجاحات في دعم عملية التحول الرقمي المشهودة بقطاع الرعاية الصحية في مصر، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لكبرى مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية والخدمات الطبية. وأعرب شميرمر عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة «ألاميدا»، حيث تعد بمثابة شهادة واضحة على قوة الشراكات الاستراتيجية المتشعبة لشركة «سيمنز هيلثنيرز»، فضلاً عن كونها مثالاً يحتذى به لإصرار كبرى المؤسسات على تبني منهج التحول الرقمي لجميع خدمات وعمليات منظومة الرعاية الصحية.

وانطلاقًا من مساعيهما لتحسين جودة الرعاية الصحية بالسوق المصري، سيمضي الطرفان قدمًا نحو تعزيز عملية التحويل الرقمي لأنشطة وعمليات محفظة مجموعة «ألاميدا» التي تضم أربعة مستشفيات هي مستشفى "السلام الدولي بالمعادي" و"السلام الدولي بالقاهرة الجديدة"، ومستشفى "دار الفؤاد بمدينة نصر" و"دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر"، بالإضافة إلى تضافر جهود الطرفين من أجل تحديث وتطوير الأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة بالمستشفيات المذكورة، بصورة تضمن توظيفها لأحدث التقنيات الطبية في السوق المصري. كما تعتزم مجموعة «ألاميدا» تنفيذ توسعاتها المستقبلية المخططة بالتعاون مع شركة «سيمنز هيلثنيرز» المتمثلة في بناء وتأسيس مستشفيين جديدين في السوق المصري خلال السنوات السبع المقبلة.

جدير بالذكر أن شركة «سيمنز هيلثنيرز» قامت مؤخرًا في إطار اتفاقية شراكة مع مجموعة «ألاميدا»؛ بتزويد مستشفى السلام الدولي بالمعادي بأحدث جهاز للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني Biograph Horizon PET/CT.