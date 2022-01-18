أرامكو توقع 10 اتفاقيات مع كيانات كورية رائدة لتعزيز استراتيجيتها

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الدمام - شريف احمد - - تهدف الاتفاقيات إلى تسريع استراتيجية قطاع التكرير والكيميائيات

- تستهدف تطوير حلول طاقة الهيدروجين

- تشمل الخطط الأولية إنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن في المملكة

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، اليوم عن توقيع 9 مذكرات تفاهم، واتفاقية إضافية واحدة مع كيانات كورية رائدة، والتي تهدف إلى تعزيز استراتيجيتها في قطاع التكرير والكيميائيات، ودعم تطوير حلول طاقة الهيدروجين، فضلًا عن إيجاد خيارات تمويلية جديدة للشركة.

مراسم التوقيع

وجرت مراسم التوقيع خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - الكوري الذي عُقد في الرياض، واستضافته وزارة الاستثمار السعودية، وحضره الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات في البلدين.

التصنيع المحلي للمعدات الصناعية

وقعت أرامكو السعودية اتفاقية مع شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات في كوريا، وشركة الاستثمارات الصناعية في المملكة (دسر)، حيث تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن يمكن أن يزود الشركات المصنِّعة في المملكة بالمعدات الصناعية والتجهيزية مثل الصمامات، والمضخات، والضواغط، ورؤوس الآبار، وقطع توصيل خطوط الأنابيب، والمبادلات الحرارية، وتوربينات الغاز والرياح بهدف تعزيز المحتوى المحلّي.

إنتاج 60 ألف طن سنويًا

كما يستهدف المشروع المشترك المخطط له إنتاج 60 ألف طن سنويًا، ويرتكز أساسًا إلى صب وتشكيل الرمل وفقًا لعمليات القالب المفتوح، بالإضافة إلى إمكانات المعالجة الآلية. كما أن لديه القدرة على إمداد الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية في مجالات الحفر وأجهزته، والعمليات البحرية، والمحركات، مع إمكانية التوسّع في السوق الخليجية.

حلول طاقة الهيدروجين

وتشمل الاتفاقيات أيضًا مذكرات تفاهم مع عددٍ من شركات الطاقة في كوريا، شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، وإس أويل، وبوسكو، وهيونداي أويل بنك، وشركة لوت كيميكال الكورية، وذلك في إطار استكشاف فرص التعاون المحتملة في توريد ونقل واستخدام واعتماد الهيدروجين والأمونيا.

تحويل الأمونيا

وتخطط الشركات أيضًا لدراسة جدوى تحويل الأمونيا المصدرة إلى هيدروجين - وهي عملية تعرف باسم التكسير الخلفي للأمونيا، حيث يمثل ذلك خطوة أولى نحو إنشاء مرفق إنتاج ضخم محتمل للهيدروجين والأمونيا في المملكة، والتي ستشمل أيضًا احتجاز الكربون وتخزينه.

الحلول المالية

وتم التوقيع على اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM) لبحث حلول تمويل استراتيجية لدعم أنشطة الشركة التجارية والاستثمارية التي تشارك فيها الشركات الكورية.

10 اتفاقيات مع مجموعة من كبريات الشركات

من جانبه أعرب رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر عن سعادته بتوقيع أرامكو السعودية أثناء زيارة رئيس الدولة الكوري للمملكة 10 اتفاقيات مع مجموعة من كبريات الشركات والمؤسسات الكورية الرائدة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات ستؤدي لاستكشاف المزيد من الفرص مع تركيزنا على 4 مجالات هي: تنمية طاقة الهيدروجين، وتقنيات التحويل المباشر للسوائل إلى كيميائيات، وتشكيل وصب المعادن، وكذلك التعاون في مجال التمويل مع بنك الصادرات والواردات الكوري.

حضور مهم جداً في السوق الكورية

وأوضح المهندس أمين الناصر أن أرامكو السعودية تعتبر حضورها في السوق الكورية مهم جدًا، مشيرا إلى أن الشركة تُعتبر أكبر مورد للنفط إلى كوريا، كما أن لديها استثمارات إستراتيجية دولية في كوريا ضمن منظومتها العالمية للتكرير والكيميائيات، ومن أبرز تلك الاستثمارات مصفاة إس أويل، وكذلك مصفاة بنك هيونداي. وبالإضافة لذلك هناك شراكة مهمة مع كوريا في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.

تعزيز التعاون

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين أرامكو السعودية والشركات الكورية الرائدة، وفتح فرص جديدة في مجالات التقنيات المتقدمة، والبناء، والتمويل، مما يؤكد التزام أرامكو السعودية في دفع عجلة التنمية من خلال الشراكات العالمية.

اتفاقيات في مجال البناء

فيما تم توقيع عدة اتفاقيات في مجال البناء، وتشمل دوسان ودسر - اتفاقية إنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن في المملكة، فيما وقعت عدة مذكرات تفاهم في مجال التقنية، وهي بين شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) - ونية لدراسة سلسلة توريد الأمونيا، اتفاقية لاستكشاف التعاون المحتمل في مجال شراء الأمونيا والخدمات اللوجستية، مع إس أويل، وكذلك اتفاقية لاستكشاف فرص التعاون في مجال البحث والتطوير لحلول طاقة الهيدروجين.

تبادل المعلومات واستكشاف التعاون

هذا فضلا عن اتفاقيتان منفصلتان مع بوسكو، وهيونداي أويل بنك لتبادل المعلومات واستكشاف التعاون المحتمل في مجال الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق، واتفاقية لتبادل المعلومات حول شهادة الهيدروجين والمتطلبات التنظيمية، مع إتش 2 كوريا، بجانب اتفاقية لإس أويل، تخص تبادل المعلومات المتعلقة بتقنية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات واستكشاف سبل التعاون المحتملة.

التمويل والاستثمارات

كما شملت مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في مجال التمويل والاستثمارات، اتفاقية لحلول تمويلية إستراتيجية، مع بنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM)، واتفاقية للتعاون في استثمار رأس المال وتمويل بدء التشغيل، مع إس أويل.