بدء مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية للمنشآت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للإحصاء مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية الذي يستمر 40 يوما؛ بهدف توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة، وذلك ضمن جهودها الإحصائية المبذولة لتنمية الاقتصاد السعودي ودعم تنوع مصادره.

وأشارت الهيئة إلى أن المسح الذي انطلق أمس ستجمع بياناته من خلال تعبئة استمارة الكترونية، واستيفاء بياناتها من قبل المنشآت الاقتصادية عبر الاستمارة الالكترونية من خلال البريد والموقع الالكتروني أو عبر الهاتف الإحصائي من خلال تواصل الباحث الإحصائي مع المنشآت؛ لاستيفاء البيانات المطلوبة.

وأضافت «إن المساهمة في استيفاء البيانات الخاصة بهذا المسح من خلال الاستمارة الالكترونية سيسهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في المملكة لبناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية بشكل ملموس وعاجل، ودعمها وفق ما يحقق لها النمو الدائم والاستدامة المنشودة».

ودعت الهيئة جميع المنشآت في القطاعين: الحكومي والخاص فضلا عن القطاع غير الربحي للمشاركة في تعبئة الاستمارة الالكترونية لمسح إحصاءات الأعمال الهيكلية، مؤكدة أن هذا المسح يستهدف جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية دون استثناء، أيا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي.

وأوضحت أن المسح يأتي في إطار تكاملي مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية، حيث تم بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة؛ لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف الجوانب في الأعمال الهيكلية في جميع المنشآت الاقتصادية بالمملكة.

وشددت الهيئة بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء فإنه يتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بيانات المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الالكترونية، وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقا للأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.