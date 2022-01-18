أكاديمية التميز المالي تطلق برنامج المراجع الداخلي لتعزيز النزاهة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أكاديمية التميز المالي والمحاسبي برنامج المراجع الداخلي بهدف توفير المعرفة والخبرات والمهارات اللازمة في مجال المراجعة الداخلية، ودورها في تعزيز النزاهة والحوكمة في القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبدالعزيز الفريح، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت بمناسبة إطلاق البرنامج، أن المملكة تسعى لرفع مستوى الشفافية في القطاع المالي وتعزيز دور المراجعين الداخليين في الشركات، وتوفير بيئة مناسبة لتحسين واقع المراجع الداخلي في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن وزارة المالية تدعم كافة الجهود في هذا الشأن، وهو ما قامت به أكاديمية التميز المالي من جهد لطرح هذا البرنامج.

من جانبه، أوضح مدير عام أكاديمية التميز المالي والمحاسبي عبدالله مجرشي على هامش هذه المناسبة، أن برنامج المراجع الداخلي يمثل فرصة للجهات الحكومية والشركات الكبرى لتسجيل كوادرها في البرنامج وتطوير قدرات منسوبيهم من العاملين في أقسام المراجعة الداخلية، علما أن البرنامج مخصص لحديثي التخرج والمهنيين الذين تتراوح خبرتهم بين سنة وأربع سنوات في تخصصات متعددة.

بدوره قال المراجع العام المساعد في شركة أرامكو محمـد القحطاني «إن الشركة كأحد المؤسسين للأكاديمية، تدعم هذا البرنامج بما يرفع من قدرة المراجعين الداخليين السعوديين، لاسيما في هذا الوقت الذي تشهد فيه المملكة إطلاق مشاريع عملاقة تبرز فيها الحاجة للمراجع الداخلي السعودي أكثر من أي وقت مضى».

يذكر أن أكاديمية التميز المالي والمحاسبي هي أحد أكاديميات التدريب المتخصصة في تقديم الدورات في المحاسبة والمالية، وتطوير القياديين ضمن برامج تدريبية نوعية متعددة.