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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية أقامت بمقرها بالخرطوم، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، ورشة عمل لبحث الفرص التشاركية بين القطاعين العام والخاص في مجال تصدير الحيوانات الحية واللحوم في السودان، بمشاركة عدد من العاملين في هذا المجال، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية المعنية والمكاتب الإقليمية منها: المنظمة العالمية لصحة الحيوان للشرق الأوسط ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو». وناقشت الورشة التي أقيمت بواسطة تقنية الاتصال المرئي، جميع الفرص والتحديات التي تتعلق بتصدير اللحوم والمواشي من السودان إلى الدول العربية والمجاورة وإمكانية فتح أسواق جديدة للصادرات الحيوانية السودانية، والاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم القطاعين العام والخاص برعاية وإشراف المنظمة العربية للتنمية الزراعية؛ لبحث إمكانية إقامة مشاريع ريادية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية التي من شأنها أن تخدم وتعالج القضايا المطروحة وتسهم في تسهيل تجارة المواشي واللحوم السودانية وضمان تطبيق المعايير الدولية اللازمة.



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