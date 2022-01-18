اللجنة الوطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لشركات الموارد البشرية في اتحاد الغرف التجارية السعودية، انتخبت فهد الزوبع رئيسا لها، والمهندس رياض الرميزان، وعبدالعزيز الكثيري نائبين للرئيس للدورة الجديدة 1441هـ - 1444هـ. وجرت العملية الانتخابية عبر لجنة إشرافية تضم ممثلين من الاتحاد وأعضاء اللجنة من غير المرشحين، بإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالاتحاد لضمان الشفافية والنزاهة. وأعرب رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة التي أولوها لهم بانتخابهم، مؤكدين العمل بشكل جاد وفاعل لتطوير قطاع شركات الموارد البشرية بالمملكة وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع خلال الفترة المقبلة، متطلعين لتكون هذه اللجنة داعما قويا من خلال ما تقدمه لنمو القطاع وتحسين البيئة الاستثمارية تماشيا مع رؤية المملكة 2030م.

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