شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعترض على «تسييس» مشروع غاز نورد ستريم 2 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، إن تسييس مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 يأتي بنتائج عكسية.

وكانت الولايات المتحدة قالت، إنها قد تفرض عقوبات على خط الأنابيب إذا غزت روسيا أوكرانيا، فيما قالت بيربوك أمس الاثنين خلال زيارة لأوكرانيا إن خط الأنابيب، الذي ينتظر تصاريح من جهات تنظيمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، متوقف وغير متوافق مع قانون الطاقة الأوروبي.

وذكر لافروف في مؤتمر صحفي مشترك، بعد اجتماعهما "لفتنا انتباه زملائنا الألمان إلى الأثر العكسي لمحاولات تسييس هذا المشروع".