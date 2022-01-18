شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية وأبو ظبى بجلسة الثلاثاء.. وهبوط بورصات دبى والبحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.23% رابحًا 27.91 نقطة ليغلق عند مستوى 12193.75 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.221% رابحًا 18.59 نقطة ليغلق عند مستوى 8431.81 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.04% خاسرًا 1.47 نقطة ليغلق عند مستوى 3177.88 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.25% خاسرًا 4.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1810.56 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.23% رابحًا 27.91 نقطة ليغلق عند مستوى 12193.75 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.47% خاسرًا 121.99 نقطة ليغلق عند مستوى 26058.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 209.8 مليون سهم بقيمة 8.8 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاتصالات بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.39%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.29%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.75%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.38%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.32%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.88%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة وإنتاج الأغذية بنسبة 0.11%.

وقفز 94 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.95%، ثم سهم "مجموعة تداول" بنسبة 5.38%، ثم سهم "ساب" بنسبة 4.90%، وتراجع 98 سهمًا على رأسها سهم "معادن" بنسبة 2.64%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 2.47%، ثم سهم "جرير" بنسبة 2.23%، فيما تصدر سهم "مجموعة تداول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 487.3 ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيكما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.221% رابحًا 18.59 نقطة ليغلق عند مستوى 8431.81 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.533 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 210.1 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 6316 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعات بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.96%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.02%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الشارقة للتأمين" بنسبة 6.92%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 3.75%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 3.03%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 9.8%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 4.89%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 4.47%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 376 مليون درهم.





بورصة دبيكما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.04% خاسرًا 1.47 نقطة ليغلق عند مستوى 3177.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 139.1 مليون سهم محققة ما قيمته 292.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4190 صفقة لعدد 32 سهمًا، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.59%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 8.78%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.8%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.1%.

وقفز 15 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.93%، ثم سهم شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية بنسبة 2.85%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها شركة المال كابيتال ريت بنسبة 10%، ثم سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين-تكافل بنسبة 8.93%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.6 مليون ورقة بقيمة 95.3 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.42%.





بورصة البحرينكما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.25% خاسرًا 4.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1810.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 4 ملايين سهم بقيمة 1.9 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 26.78% بضغوط هبوط سهمي البنك الأهلي المتحد، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.06%، 0.28%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 20.74% بضغوط هبوط سهمي البحرين للسينما، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 9.71%، 0.34%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 41.35% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.1%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 9.42% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%، وصعد سهمي إنوفست، بنك البحرين والكويت بنسبة 9.76%، 0.19%، على التوالي.





بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.52% خاسرًا 38.92 نقطة ليغلق عند مستوى 7376.30 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% خاسرًا 49.35 نقطة ليغلق عند مستوى 8043.29 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.26% خاسرًا 15.84 نقطة ليغلق عند مستوى 6064.66 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.43% خاسرًا 27.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6361.82 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 298.9 مليون سهم بقيمة 65.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.7 ألف صفقة، وهبط 12 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.77%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7%، ثم قطاعي البنوك والطاقة بنسبة 0.65%، 0.61%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.4%، ثم قطاعي الخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.19%، 0.13%، على التوالي، ثم قطاعي الرعاية الصحية والعقار بنسبة 0.04%.