الاقتصاد

أوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط بـ 4.15 مليون برميل يومياً

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الدمام - شريف احمد - التزمت أوبك اليوم الثلاثاء بتوقعاتها بشأن زيادة الطلب العالمي على النفط بشكل قوي في عام 2022، على الرغم من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس ، والزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة متوقعة بقاء سوق النفط مدعومة بشكل جيد خلال العام.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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