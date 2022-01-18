شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 87.31 دولار لبرنت و84.38 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم87.31 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84.38 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات التداول فى البورصات، أن سعر برميل النفط الخام من ماركة برنت، تجاوز حدود 87 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، مع حلول الساعة 06.41 بتوقيت موسكو، تم تداول برميل مزيج "بحر الشمال" عند 87.31 دولار للبرميل، أي أن السعر ارتفع بنسبة 0.84%، وبلغ سعر خام WTI 84.38 دولار للبرميل- ارتفع السعر بنسبة 1.3%.

واعتبارا من مايو من العام الماضي، خفضت "أوبك +" الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

ومع استقرار الوضع في السوق، تم تعديل شروط الاتفاقية منذ أغسطس 2021، زادت أطراف الاتفاقية، الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم كل شهر، على أمل العودة إلى المستويات السابقة بنهاية سبتمبر 2022.

ومن المنتظر يوم الخميس صدور إحصاءات عن مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة. في الأسبوع المنتهي في 7 يناير، تراجعت المخزونات التجارية في هذه الدولة إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.

وواصلت أسعار النفط تحقيق المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 5.3 % مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 6.2% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.