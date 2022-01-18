شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على البنك التجاري الدولي، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المجموعة المالية هيرميس القابضة، أوراسكوم للتنمية مصر، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بالم هيلز للتعمير، مجموعة طلعت مصطفى، الشرقية-إيسترن كومباني، حديد عز، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 11814 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2059 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 14015 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 4660 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2200 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3232 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 4677 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية 101.9 ألف سهم، وباع نظام الإثابة وتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 1.4 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 1541 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، أكتوبر فارما، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، البنك المصري الخليجي 40 ألف سهم، 1850 سهم، 43 سهم، 19323 سهم، 43 سهم، 96 ألف سهم، 470.2 ألف سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ثقغة لإدارة الأعمال والتنمية 232.2 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى عدد 258.3 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.24%، شراء الثانية عدد 53 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إسناد تنفيذ مباني بمدينة سوهاج بقيمة تقديرية 700 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد دراسة الجدوى المبدئية تمهيدًا للسير في الإجراءات القانونية لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتصنيع الخامات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برأسمال مصدر مليون جنيه ورأسمال مدفوع 400 مليون جنيه على أن تكون حصة شركة إيبيكو 25%.