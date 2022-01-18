شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-1-2022، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل سعره 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.