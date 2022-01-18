شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى "الكيماوية": تدشين مراكز لتجارة السلع المصرية فى جدة والرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث المجالس التصديرية إمكانية إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية بكل من مدينتى الرياض وجدة، وذلك بصفة مبدئية، تمهيدا للتوسع فى باقى المدن السعودية لاستغلال حالة الرواج الحالية بالسوق السعودى.

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المكتب التجارى فى جده وبناء على توجيهات عليا قد اجتمع مع ممثلي شركة اضمانة المحدودة لبحث تنفيذ هذة التوجيهات .

وقد عرضت الشركة السعودية تقديم مجموعة من الخدمات تتمثل فى تأمين موقع مناسب يضم الشركات المصرية تحت سقف واحد فى مكان مميز فى جدة، وكذا تأمين مستودعات تخزين وتأمين التاشيرات للشركات المصرية الراغبة في ذلك وتامين شركات تخليص البضائع وتامين شهادة المواصفات والمقاييس لدخول السلع بالتنسيق مع المصدر المصرى وتامين الخدمات اللوجيستية (النقل وخلافه ) وانهاء المعاملات الخاصة بوزارتى التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أبو المكارم، أنه من المقرر خلال اجتماع يعقده ممثلو المجالس النصديرية والتمثيل التجارى ممثلا فى إدارة المشرق العربي عرض الاقتراح الذى نقله المكتب التجارى فى جده عن الشركة السعودية، والذى تضمن التعامل سواء مع كل شركة مصرية على حدة مع التأكيد على أنها ستستورد المنتجات المصرية باسمها، إلا أن عمليات التسويق والبيع والتحصيل تكون مسئولية كل شركة مصرية أو التعامل مع شركة مصرية واحدة تكون مظلة لكافة الشركات المصرية بمختلف القطاعات.

وتابع أنه من المقرر خلال الاجتماع بحث التعقيدات التى قد تواجه الشركات المصرية المختلفة سواء مايتعلق بالحصول على تأشيرات ممثليهم وكذا تحصيل قيمة مبيعات الشركات المصرية.