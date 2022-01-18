شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: إصلاحات الدولة انعكست على تطوير العمل بصناعة البترول والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن التطوير الذى تشهده المنطقة الجغرافية البترولية وحوض جونة البترول بالإسكندرية تحقق بفضل رؤية واضحة واستراتيجيات عمل مرنة وجهود متميزة للعاملين واكبت بها وزارة البترول والثروة المعدنية جهود الدولة لزيادة قدراتها ورفع كفاءة قطاعاتها، وحذا بشركات قطاع البترول أن تضع موازنات طموحة للاستثمار عاماً بعد الآخر تزيد فيها من الإنتاج وفى نفس الوقت تعيد بها هيكلة كياناتها بما يحقق له تطويراً وتحديثاً مستمراً.

وأوضح الملا، خلال رئاسته أعمال الجمعيات العامة لشركتى الأسكندرية والعامرية لتكرير البترول، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لاعتماد موازناتها التخطيطية للعام المالى القادم 2022/ 2023 – أن توافر الموارد المالية ينتج عنه استقرار ومن ثم تطوير مستمر، مشيراً إلى أن الإصلاحات التى قامت بها الدولة وقادها الرئيس عبد الفتاح السيسى انعكست بالإيجاب على تطوير محاور العمل بصناعة البترول والغاز فى مصر، ومن ثم استطاعت الوزارة أن تنهض بقطاعات تلك الصناعة ومنها التكرير، وأضافت ولا تزال مشروعات جديدة، حظت شركات القطاع العام البترولى بنصيب وافر منها، مشيراً إلى أن المشروعات المخططة فى موازنة الشركات للعام المالى القادم تمت مراعاة أن تكون أكثر طموحاً وإنتاجاً وإدارة اقتصادية ومرونة.

وأضاف أن استراتيجية تطوير صناعة التكرير في مصر تحقق تطوراً نوعياً فى مشروعاتها الجديدة التي يتم تنفيذها حالياً، فى ظل ما تحقق لها من نتائج أعمال متميزة على مدار السنوات السبع الماضية، وما اكتسبته من إصلاح خلال تلك الفترة مكنها من زيادة مساهمتها فى تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلى. كما شدد الملا على سرعة الانتهاء من مشروعات التوافق البيئى فى إطار الالتزام بواجبات المسئولية البيئية لقطاع البترول، مشيداً بما تم فى هذا الإطار بتنسيق كامل مع وزارة الدولة لشئون البيئة، وأنه كان استباقاً واستشرافاً لما تشهده صناعة البترول من تغيرات بالنسبة للمناخ أو جهات تمويل الاستثمار، معلناً المضي قدماً في استكمال خطط الإصلاح البيئى وتطوير وتحسين مواصفات المنتجات البترولية وزيادة الاعتماد على المكون المحلى فى تنفيذ المشروعات البترولية.

واستمع الوزير لعرض تقديمى من رئيسى الشركتين حول ملامح الموازنة التقديرية للعام المالى القادم، حيث عرض المهندس محمد صبحى رئيس الأسكندرية للبترول والمهندس مبروك عامر رئيس شركة العامرية لتكرير البترول ملامح الموازنة التخطيطية لشركتيهما خلال العام المالى المقبل 2022/2023، بالإضافة إلى موقف المشروعات الحالية لتطوير مصفاتى التكرير بالشركتين. حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.