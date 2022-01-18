شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء السخنة ينهى عام 2021 باستقبال 248 سفينة حاويات و50 صب جاف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن مؤشرات أداء ميناء العين السخنة خلال عام 2021، حيث استقبل الميناء عدد 248 سفينة حاويات، وعدد 50 سفينة صب جاف، وعدد 88 سفينة صب سائل، و9 سفن بضائع عامة، وكانت الحاويات بإجمالي أطنان 8483290 مليون طن، وسفن صب جاف بحمولة 5578187 مليون طن، وإجمالي سفن صب سائل 3716282 مليون طن، وإجمالي حمولة بضائع عامة 12811 ألف طن، وإجمالي البضائع المتداولة 17790570 مليون طن.



اعمال الحفر بميناء السخنة



اعمال تطوير ميناء السخنة

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الميناء شهد دخول سفن سياحية بعدد 88 سائح، ودخول سفينة رورو لأول مرة بعد التشغيل الرسمي للتوسعة الجديدة للحوض الثاني بميناء السخنة بحمولة 617 سيارة، كما استقبلت سفينة حديد عملاقة تعد أكبر سفينة صب جاف بحمولة 160 ألف طن.

وتقوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتطوير ميناء السخنة لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محوري يطل على البحر الأحمر بتكلفة استثمارية 20 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ إنشاء 4 أحواض بجانب الأحواض القديمة (2،1) جديدة و18 كم أرصفة بحرية جديدة وعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون م2) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة - مرسى مطروح، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريبًا ليربط بين الأرصفة والميناء إلى جانب إنشاء حاجز أمواج بطول 1050م، ويجري إنشاء الأحواض بأرصفة ذات أنشطة متنوعة تحتوي: (محطات للحاويات، ومحطة صب سائل، وأخرى للفحم، ومحطات بضائع عامة، ومحطة للبضائع الكيماوية، ومحطة دحرجة سيارات، ومحطة متعددة الأغراض).