شكرا لقرائتكم خبر عن 150 جنيه سعر كيلو الكندوز اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء استقرارا ملحوظا، وفق ما أعلنته شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تراوح سعر الكيلو الكندوز والضاني من 150 جنيها حتى 170 جنيها حسب المنطقة، في ظل توقعات باستمرار الأسعار خلال الفترة المقبلة على وضعها الحالي مع ثبات أسعار الأعلاف.

ورصدت نشرة شعبة القصابين، سعر كيلو كباب الحلة ليتراوح بين 140-165 جنيها للكيلو، وأسعار الكبدة الكندوز بين 145 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 140 - 165 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو.

وارتفع حجم ميزانية مشروع البتلو من 100 مليون جنيه، إلى 6.1 مليارات جنيه، وفق ما أعلنه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واستفاد منها 37 ألف مستفيد حتى شهر نوفمبر الماضي، كما يصل إجمالي الرؤوس إلى أكثر من 410 ألف رأس.

وارتفع حجم الاكتفاء الذاتي من اللحوم ليرتفع من 50% في عام 2019 إلى 62% في الوقت الحالي من خلال مشروعات الثروة الحيوانية مثل التحسين الوراثي لاستخدام سلالات ذات معدلات عالية في تحول اللحوم وإنتاج الألبان.