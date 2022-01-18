شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الأسمدة العامة تتجه لاستخدام الأمونيا الخضراء لدعم الاقتصاد الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للقابضة للصناعات الكيماوية، أن شركات الأسمدة العامة التابعة للقابضة ستتجه إلى استخدام الأمونيا الخضراء خلال الفترة المقبلة ،بما يتوفق مع توجه مصر والعالم نحو الاقتصاد الأخضر، ولا سيما انه سيتم استضافة قمة "كوب 27 " قمة المناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ .

أضاف مصطفى لـ"الخليج 365" ان شركات كيما بأسوان ،والنصر للأسمدة بالسويس، والدلتا للأسمدة بالدقهلية، تسعى لاستخدام الأمونيا الخضراء، وهى عبارة عن الامونيا التي تستخدم مصادر طاقة نظيفة سواء مساقط المياه او الكهرباء او الرياح او الطاقة النووية ، لافتا ان هذا متاح وسيكون متاحا أكثر مع دخول مصر عصر انتاج الطاقة النووية .

وأوضح أن أهمية انتاج الامونيا الخضراء لتصنيع الأسمدة منها يأتي في إطار التوجه العالمى حيث سترفض الدول الأوروبية متقبلا استيراد الأسمدة المستخرجة من الوقود الاحفورى، مثل الغاز الطبيعى، وبالتالي من خلال رؤيتنا المستقبلية بدأنا بالفعل في هذا التوجه لمواكبة ما يحدث في العالم، للحد من الملوثات حرصا على عدم ارتفاع درجة حرارة الأرض .

أشار رئيس القابضة ان الامونيا الخضراء ستكون ثورة في صناعة الأسمدة مستقبلا، ولا سيما إنها ستخفف بشكل كبير من الضغط على استهلاك الغاز الطبيعى الذى سيتم توجيهه للعديد من صناعات البتروكيماويات والكيماويات، بما يعزز من الاقتصاد في مصر، وفى الوقت نفسه فان الأمونيا الخضراء ستكون مستهلك قوى للطاقة النظيفة من الشمس من محطة بنبان بأسوان ، أو من مساقط السد العالى أو من محطات رياح الزعفرانة، حيث سيتم تعاقد الشركات مع وزارة الكهرباء عليها مستقبلا، خاصة أن مصر من أهم دول العالم وأكثرها سطوعا للشمس.