شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد سفن البضائع بميناء الأدبية لـ146 بنهاية 2021 وفي شرق بورسعيد 1303 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ميناء الأدبية عدد 146 سفينة بضائع عامة غير محواه بحمولة جاوزت 1.1 مليون طن، و40 سفينة بضائع عامة محواه بعدد حاويات يزيد عن 88 ألف حاوية بحمولة إجمالية قدرها 930 ألف طن تقريبًا، كما استقبلت 87 سفينة صب جاف بإجمالي حمولة قاربت 2.75 مليون طن، و138 سفينة صب سائل بحمولة إجمالية قدرها حوالي 1.72 مليون طن، بمعدل نمو في الحاويات بنسبة 12% عن العام السابق.

ورصدت بيانات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبال ميناء شرق بورسعيد عدد 1303 سفينة بعدد حاويات نحو 3.1 مليون حاوية بإجمالي حمولة قاربت 32.1 مليون طن، كما استقبل ميناء غرب بورسعيد عدد 1162 سفينة بعدد حاويات بلغ نحو 388.5 ألف حاوية بحمولة إجمالية تزيد على 3.94 مليون طن.

وتعمل الهيئة على تطوير الميناء من خلال تنفيذ أعمال للحوض الأول والمتضمنة إنشاء أرصفة جديدة بطول 915م لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة 1165م، كما يتم إنشاء طرق وساحات وأرصفة بتكلفة 4 مليار جنيه، وقد استقبل ميناء العريش فور إعادة تشغيله عدد 50 سفينة بإجمالي حمولات جاوزت 216 ألف طن.

وارتفعت إيرادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في نهاية السنة المالية 2020/2021، لتصل إلى نحو 3.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 467 مليون جنيه عن العام المالي الأسبق، وذلك بعد اعتماد الجهاز المركزي للمحاسبات للميزانية والذي أشاد بدوره بالأداء المالي للهيئة رغم سياسات الترشيد وتقليص الإنفاق التي تتبعها الهيئة طبقًا للسياسة العامة للدولة.