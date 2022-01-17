شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 17-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 17-1-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 518 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.430 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، البدر للبلاستيك، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، بي اي جي للتجارة والاستثمار. إيقاف تداول 7 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، البدر للبلاستيك، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، بي اي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تربح 518 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 518 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.430 مليار جنيه. البورصة تربح 518 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 518 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.430 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 175.5 مليون ورقة مالية بقيمة 723.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.6 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.14% والعرب على 11.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.87% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 1.5 مليون جنيه، 43.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 7.2 مليون جنيه، 502.8 ألف جنيه، 36.7 مليون جنيه، 308.2 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11859 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2059 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14057 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4682 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2195 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 4645 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1149 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 87.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.70%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.53%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 18 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.35%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.25%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.06%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي بسعر إغلاق 19.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.62%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 13.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.48%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 13.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.187 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 16.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%.