شكرا لقرائتكم خبر وزير الحج يزور مشروع «وجهة مسار» في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ونائب الوزير الدكتور عبدالفتاح مشاط، ووكيلا الوزارة محمد البيجاوي والدكتور عبدالعزيز وزان، مشروع «وجهة مسار»، الذي تطوره شركة أم القرى للتنمية والإعمار في مكة المكرمة، وسيساهم في رفع أعداد المعتمرين إلى 30 مليونا بحلول عام 2030، بمشيئة الله. وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله كامل، ورئيسها التنفيذي ياسر أبوعتيق، وعدد من كبار منسوبي الشركة.

وخلال جولته الميدانية بالوجهة، استمع الربيعة إلى شرح عن الأعمال التي تجري في المشروع والمرحلة المتقدمة التي وصل إليها سير العمل، خاصة مع اكتمال أكثر من 75% من البنية التحتية للوجهة، وأنها تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة في عدد من البرامج أهمها برنامج ضيوف الرحمن وجودة الحياة.

ونوه وزير الحج والعمرة بالحركة الدائمة في تطوير الوجهة والتي ستكون إضافة إلى سلسلة الإنجازات الوطنية التي تسعى لتحقيقها القيادة الرشيدة، حيث إن الوجهة تدعم استراتيجية الوزارة في عدة قطاعات أهمها الإيواء والضيافة للحجاج والمعتمرين، وأشاد بحجم الإنجاز في مشروع «وجهة مسار»، وشكر القائمين عليه.

وتقدم أبوعتيق بالشكر لوزير الحج والعمرة على زيارته للوجهة، مشيدا باهتمامه بهذا المشروع الحيوي، وأوضح أن الوجهة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تبديه القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لتسهيل كل ما يعينهم على أداء شعائرهم، منوها للأهمية الكبيرة لتطوير المشاريع التنموية العملاقة التي سترتقي بالمشهدين الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

وتعد «وجهة مسار» وجهة عصرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها معلما عصريا متعدد الإمكانات والمميزات، وستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عدد من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبة ومحركة للاستثمار طويل المدى.