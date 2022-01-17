الدوائية تتفق مع شركة سويسرية لتوطين مستحضرين بـ240 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) اتفاقية بقيمة 240 مليون ريال مع شركة فيفور فارما السويسرية لمدة 8 سنوات، تتضمن توطين مستحضرين.

وأوضحت الدوائية في بيان أمس أن الهدف من الاتفاقية هو توطين ونقل تكنولوجيا التصنيع لمستحضر «فيرنجكت» حقن كمستحضر أول بالإضافة إلى ترخيص وتوطين وتسويق مستحضر ثان بواسطة سبيماكو الدوائية بنفس المادة الفعالة فيرريك كاربوكسي مالتوز.

وذكرت أن قيمة الاتفاقية تبلغ نحو 240 مليون ريال بمتوسط إيرادات سنوية تبلغ نحو 30 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز موقع «سبيماكو الدوائية» في السوق المحلي، وكذلك رفع نسبة توطين الصناعة الدوائية بالمملكة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في قطاع الصحة والصناعة بالاعتماد على التصنيع المحلي، خاصة في توطين مستحضرات التقنية الحيوية والصناعات النوعية القائمة على المعرفة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة، والتي تهدف إلى التوسع والانتشار والتنويع بالدخول في مجالات تحقق أعلى مستويات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات السوق السعودي وضمان استمرارية توافر الدواء للمريض طبقا للمواصفات والمعايير المتعارف عليها عالميا، مبينة أنه يتوقع انعكاس الأثر المالي إيجابيا على نتائج القوائم المالية ابتداء من عام 2023.

اتفاقية مع شركة فيفور فارما السويسرية

مدة الاتفاقية 8 سنوات

القيمة 240 مليون ريال

متوسط الإيرادات 30 مليون ريال سنويا

مستحضر «فيرنجكت» يستخدم للحقن الوريدي لعلاج حالات فقر الدم الناتج عن نقص عنصر الحديد

الغرض من الاتفاقية:







توطين ونقل تكنولوجيا التصنيع لمستحضر «فيرنجكت» حقن كمستحضر أول



ترخيص وتوطين وتسويق مستحضر ثان بنفس المادة الفعالة فيرريك كاربوكسي مالتوز



وأشارت الشركة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لها، والتي تهدف إلى التوسع والانتشار والتنويع بالدخول في مجالات تحقق أعلى مستويات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات السوق السعودي وضمان استمرارية توافر الدواء للمريض طبقا للمواصفات والمعايير المتعارف عليها عالميا.

وتوقعت انعكاس الأثر المالي للاتفاقية إيجابيا على نتائج القوائم المالية ابتداء من عام 2023.