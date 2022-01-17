«التجارة» تطلق استبيان رضا المستهلك عن وكالات السيارات

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وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في تويتر، «انطلاقا من شراكة المستهلك في التحسين والتطوير، شارك برأيك في استبيان رضا المستهلك عن وكالات السيارات عبر الرابط: https://Survey.mc.gov.sa/Home/Generic/95C98320529EFBC.
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس، اهتمامها بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمستهلك، من خلال التنسيق والتواصل المستمر مع المنشآت التجارية، واعتماد مؤشرات لقياس الأداء بشكل دوري، على أن تتم مناقشتها مع الوكلاء والمستهلك بكل شفافية.
وكان وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قد اجتمع في يونيو الماضي بوكلاء السيارات في المملكة لبحث تطوير خدمات ما بعد البيع والضمان والصيانة وقطع الغيار وغيرها من الخدمات التي يجب الارتقاء بها؛ لرفع رضا المستهلك وثقته في السوق المحلية.
وتعمل وزارة التجارة على استبانات مماثلة تشمل: وكلاء الأجهزة الكهربائية والالكترونية، والمتاجر الالكترونية وذلك لتطوير هذه القطاعات بشراكة المستهلك ورفع الثقة في الخدمات التي تقدمها.
ويأتي إطلاق الاستبانة انطلاقا من شراكة المستهلك ودوره في عملية التحسين والتطوير، ولرفع جودة الخدمات المقدمة له.
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