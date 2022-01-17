إطلاق «سكاي» ذراع صندوق الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي «سكاي»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أعمالها الهادفة لدعم نمو وتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المملكة، حيث ستعمل كذراع لصندوق الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، تماشيا مع أهداف الصندوق للمساهمة في تمكين القطاعات الواعدة لتصبح المملكة مركزا عالميا منافسا في التقنيات المتقدمة.

وأوضحت الشركة في بيان أمس أنها ستعمل على تقديم حلول ابتكارية متنوعة في قطاع الذكاء الاصطناعي لمجموعة من القطاعات ذات الأولوية في المملكة مثل قطاع الطاقة والرعاية الصحية، وستسعى إلى أن تكون الشريك المفضل في تقديم الخدمات والحلول الذكية في قطاع الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالله الغامدي «يسعدنا أن نعلن عن انطلاق أعمال الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، التي ستعمل كذراع لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، حيث ستقوم بتطوير وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة، وبناء شراكات استراتيجية تسعى فيها إلى المساهمة في استحداث قدرات وحلول وطنية في القطاع، الأمر الذي سيسهم في تعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030».

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سكاي المهندس أيمن الراشد أن الذكاء الاصطناعي يهدف وبشكل دائم إلى تطوير أسلوب الحياة، مبينا أن «سكاي» ستعمل بشكل رئيس في الإسهام بتمكين المملكة من تحقيق أهدافها في قطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال المساهمة في بناء أسس القطاع لإطلاق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة في المملكة والعالم.

ويأتي الإعلان عن انطلاق أعمال سكاي تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على تطوير 13 قطاعا استراتيجيا في المملكة، من ضمنها قطاع التقنية، وجهود الصندوق في بناء شركات وطنية

رائدة تسهم في تطوير قطاعات واعدة تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي «سكاي»

