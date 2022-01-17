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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، التقى نخبة من رواد ورائدات الأعمال في لقاء مفتوح ضمن أنشطة مجلس دعم المنشآت والذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، حيث تطرق إلى أبرز فرص الريادة في الاقتصاد الرقمي وسلط الضوء على المبادرات والبرامج التي تعزز من مكانة المملكة كمركز للتقنية والابتكار. وتحدث السواحة في المجلس عن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني، موجها عددا من النصائح والركائز في مجال الريادة والقيادة، لتكون الشركات التقنية الناشئة مسهمة في الاقتصاد الرقمي، ولتعزيز مكانة المملكة كمركز للتقنية والابتكار، ومنطقة لاستقطاب وجذب العقول.



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