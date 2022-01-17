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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 9.2 % ارتفاع إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في سلطنة عمان حتى نهاية نوفمبر الماضي ليصل إلى 46.5 مليار م3 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م. وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حسب وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على «تويتر»، «إن الزيادة تعزو بشكل أساس إلى ارتفاع إنتاج الغاز المصاحب بنسبة 20.2 % ليبلغ 8.5 مليارات م3، وارتفاع إنتاج الغاز غير المصاحب (شاملا الاستيراد) بنسبة 5.9% ليصل إلى 37.55 مليار م3.



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