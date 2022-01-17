شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج تفاصيل افتتاح غرفة المراقبة والتحكم لخطوط أنابيب البترول بالسويس والقناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة شبكة خطوط أنابيب البترول، أهمية كبيرة، حيث إنها تمثل الشرايين الرئيسية لنقل البترول الخام والمنتجات البترولية من مواقع الإنتاج إلى مصافى التكرير، ومنها إلى مستودعات التخزين وأماكن الاستهلاك والموانئ البترولية، سواء للتصدير أو الاستيراد،

وأمس افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدني غرفة المراقبة والتحكم الرئيسية التابعة لشركة أنابيب البترول لمنطقة السويس والقناة، وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بها وكانت كالتالي..

س. ماذا عن غرفة المراقبة والتحكم الرئيسية التابعة لشركة أنابيب البترول لمنطقة السويس والقناة؟

ج. تشمل نظام القياس الآلى للمستودعات (RTG) لمحطة الشهيد على جمال ونظام المراقبة والتحكم لعنابر التدفيع على خطوط السويس / مسطرد والسويس / بورسعيد .

س. ما هى تفاصيل التكنولوجيا المستخدمة في تطوير وتحديث غرفة التحكم الرئيسية؟

ج. قطاع البترول من القطاعات السباقة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى كافة الأنشطة البترولية فى إطار مشروع التطوير والتحديث المستمر القطاع فى تنفيذه ، وفى ضوء المشروع القومى للدولة نحو التحول الرقمى فى مختلف المجالات كأحد العناصر الرئيسية التى تشملها استراتيجية ورؤية "مصر ٢٠٣٠" ، مشيراً إلى أن غرفة التحكم الرئيسية تم تطويرها وتحديثها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية وقامت بتنفيذها شركات قطاع البترول

س. ماهى أهمية مشروعات التطوير والرقمنة؟

ج. أهمية مشروعات التطوير والرقمنة فى تدقيق البيانات لسرعة اتخاذ القرار فى التوقيت المناسب،و أهمية المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة شبكة خطوط أنابيب البترول ، ولاسيما أنها تمثل الشرايين الرئيسية لنقل البترول الخام والمنتجات البترولية من مواقع الإنتاج إلى مصافى التكرير ومنها إلى مستودعات التخزين وأماكن الاستهلاك والموانئ البترولية سواء للتصدير أو الاستيراد .

س. ماهى تفاصيل مشروعات الخطة الخمسية لشبكة خطوط أنابيب البترول بشركة أنابيب البترول ؟

ج.مشروعات الخطة الخمسية لشبكة خطوط أنابيب البترول والتى تتماشى مع خطة الوزارة في رفع كفاءة وتطوير معامل التكرير ومشروع المستودعات الاستراتيجية للخام والتى تشمل انشاء عدد من خطوط الأنابيب لربط مستودعات الخام براس بدران وغارب وشقير بالشبكة القومية لخطوط الخام وأيضا انشاء خطوط انابيب لربط خط السخنة بشبكة خطوط الوجه القبلى، وأيضاً تنفيذ خط لربط منطقة وجه بحرى والدلتا بمناطق الوجه القبلى والسويس ومسطرد ، فضلاً عن إنشاء خط انابيب لربط مستودعات عجرود والسخنة بمسطرد.