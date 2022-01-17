شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والكويتية بجلسة الاثنين..وهبوط أسواق الإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.46% رابحًا 55.69 نقطة ليغلق عند مستوى 12165.84 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.7% خاسرًا 22.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3179.35 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.145% ليغلق عند مستوى 8413.22 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة البحرين.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.46% رابحًا 55.69 نقطة ليغلق عند مستوى 12165.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.41% خاسرًا 107.72 نقطة ليغلق عند مستوى 26180.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.9 مليون سهم بقيمة 8.5 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 2.87%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.76%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.55%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.5%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.41%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.27%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.12%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.09%، 1.07%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.09%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والتأمين بنسبة 0.13%، 0.11%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والمواد الأساسية بنسبة 0.08%، 0.03%، على التوالي.

وقفز 122 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة تداول" بنسبة 5.82%، ثم سهم "سلوشنز" بنسبة 5.34%، ثم سهم "تنمية" بنسبة 5.17%، وتراجع 68 سهمًا على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 2.62%، ثم سهم "الأهلي ريت1" بنسبة 1.98%، ثم سهم "معادن" بنسبة 1.62%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 453.1 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيفيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.7% خاسرًا 22.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3179.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 282.1 مليون سهم محققة ما قيمته 484.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 6418 صفقة لعدد 29 سهمًا، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.61%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.77%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.63%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.59%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%.

وقفزت 5 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 15%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 4.95%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 5.63%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.76%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 39.9 مليون ورقة بقيمة 84.9 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيكما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.145% ليغلق عند مستوى 8413.22 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.682 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 242.5 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار درهم عبر تنفيذ 7044 صفقة.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة فودكو القابضة" بنسبة 4.76%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 4.07%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 3.74%، وتراجع 56 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 7.93%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 7.14%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 339.3 مليون درهم.





بورصة البحرينوهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.61 نقطة ليغلق عند مستوى 1815.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليون سهم بقيمة 681.6 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 4.62% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 1.61% بضغوط هبوط سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.21%، 0.19%، على التوالي، فيما ارتفع سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.43%.





بورصة الكويتفيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحًا 30.25 نقطة ليغلق عند مستوى 7415.22 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% رابحًا 37.17 نقطة ليغلق عند مستوى 8092.64 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحًا 15.09 نقطة ليغلق عند مستوى 6080.50 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15% رابحًا 9.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6388.99 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 260.4 مليون سهم بقيمة 58.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9948 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.31%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.78%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.48%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.44%، ثم قطاعي الطاقة والصناعة بنسبة 0.19%، 0.16%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.03%.