شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. 2.95 مليار دولار تمويلات لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها ما أعلنته وزارة التعاون الدولي بـ2.95 مليار دولار تمويلات تنموية مُيسرة لتعزيز خطط الدولة لتطوير البنية التحتية وقطاع البيئة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

تفاصيل التمويل التنموى الميسر بـ10.2لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص فى 2021

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار.

3.2 مليار جنيه إيرادات منطقة القناة الاقتصادية فى 21/20 بزيادة 467 مليون جنيه

كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن إيرادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في نهاية السنة المالية 2020/2021، والتي بلغت نحو 3.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 467 مليون جنيه عن العام المالي الأسبق.

نائب رئيس الرقابة المالية: دراسة إصدار وثائق تأمين تكميلى السيارات والبحرى إلكترونيا

كشف المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للتأمين، إصدار وثائق تأمين تكميلي السيارات والتأمين البحري بشكل إلكتروني، لينضما إلى باقة وثائق التأمين التي يتم إصدارها إلكترونيًا وتضم كافة الوثائق التي تصدرها مجمعات التأمين الإجباري مثل تأمين السيارات وتأمين المسافر وتأمين المصريين العاملين بالخارج.

تحويل 800 سيارة أجرة بأسوان للعمل بالغاز الطبيعى مجانا

قالت وزارة البترول إنه في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والداخلية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى في أسبوع الصعيد بتحويل سيارات الأجرة التي تستخدم الوقود السائل في أسوان إلى الغاز الطبيعى.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.24% بختام جلسة الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 518 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.430 مليار جنيه.

اقتصادية قناة السويس: لدينا استثمارات تتخطى 10 مليارات دولار بنهاية 2021

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقريرها عن حصاد الإنجازات التي تمت خلال العام المنصرم 2021، والذي كان بمثابة عام الحصاد لما قامت به الهيئة من ترتيب الأولويات ووضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الأعمال والمشروعات وتوطين الصناعات فعليًا على أرض الواقع؛ فقد وضعت المنطقة الاقتصادية نصب أعينها التحديات والصعوبات في العام الأسبق 2020.

حماية المنافسة" يُثبت مخالفة 3 شركات فى مجال الصناعات الكمياوية

قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة ثلاث (3) شركات تعمل في مجال الصناعات الكمياوية لأحكام المادة 6 فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة؛ حيث اتفقوا فيما بينهم بالدخول معًا في عدد من المناقصات الخاصة بمعهد بحوث البترول المصري.