شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 مليار جنيه إيرادات منطقة القناة الاقتصادية فى 21/20 بزيادة 467 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن إيرادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في نهاية السنة المالية 2020/2021، والتي بلغت نحو 3.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 467 مليون جنيه عن العام المالي الأسبق، وذلك بعد اعتماد الجهاز المركزي للمحاسبات للميزانية والذي أشاد بدوره بالأداء المالي للهيئة رغم سياسات الترشيد وتقليص الإنفاق التي تتبعها الهيئة طبقًا للسياسة العامة للدولة.

وارتفعت قيمة الأصول الثابتة بمبلغ 2.3 مليار جنيه؛ لتصبح 7.5 مليار جنيه، وترجع تلك الزيادة في الأصول إلى إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية منها محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بقدرة 100 ألف م3/يوم، وإنشاء محطة محولات بميناء بورسعيد، والخط الناقل للمياه المحلاة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وتقوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتطوير ميناء السخنة لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محوري يطل على البحر الأحمر بتكلفة استثمارية 20 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ إنشاء 4 أحواض بجانب الأحواض القديمة (2،1) جديدة و18 كم أرصفة بحرية جديدة وعمق 18 مترًا.