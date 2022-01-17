شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 86.43 دولار لبرنت و84.37 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، 86.43 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت وذلك عند التسوية الجمعة ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84.37دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية، شهدت ارتفاعا وذلك مع وصول العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت إلى أعلى مستويات لها خلال أكثر من ثلاث سنوات.

واصلت أسعار النفط تحقيق المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية بنسبة5.3 % مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 6.2% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، ويأتي الارتفاع على وقع بيانات إيجابية من الصين، حيث أظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد الصيني حقق نموا مستقرا في عام 2021.

وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 8.1% على أساس سنوي. وأوضحت البيانات أن نسبة النمو هذه كانت أعلى بكثير من هدف الحكومة وهو "فوق 6%"، وفقا لما ذكرته وكالة "شينخوا".