شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تطلق دليل عمل إدارة المشروعات والبرامج والأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة الإدارة الاستراتيجية دليل عمل إدارة المشروعات والبرامج والأداء، وذلك في إطار عمل الوزارة لتوفير الدعم اللازم لوحدات الجهاز الإداري للدولة في مجال إدارة المشروعات والبرامج والأداء.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدليل تم إعداده بناء على المنهجيات العملية وأفضل الممارسات العالمية ليشكل المرجعية الأساسية لعملية إدارة المشروعات والبرامج والأداء بالجهاز الإداري، حيث يضع الدليل الآليات والمنهجيات والإجراءات لبدء وتخطيط وتنفيذ، وكذلك المتابعة والتحكم وإغلاق المشروعات والبرامج بشكل فعال، موضحة أن الدليل يوضح المراحل والعمليات والخطوات والنماذج المختلفة اللازمة لإدارة المشروعات والبرامج ويبين الأدوار والمسئوليات والتوقيتات.

كما أوضحت السعيد أن الدليل يضع منهجية موحدة لجميع وحدات الجهاز الإداري مما يحقق التكامل بين تلك الوحدات ويساعد على توحيد الجهود وتحقيق نتائج أفضل وأكثر فاعلية.

من جانبه أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على الإدارة الاستراتيجية إلى أن الدليل يساعد المؤسسات في تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق الغايات والأهداف المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية، مؤكدًا أن التنفيذ الفعال للمشروعات والبرامج ومحافظ المشروعات الاستراتيجية يساعد على تحقيق الأهداف والمنافع المرجوة وإنجاز العمل في حدود المدد والموازنات والنطاق والموارد ومتطلبات الجودة المحددين للمشروع أو البرنامج.

وذكر المهندس خالد مصطفى أن الدليل يضمن وضع الأولويات التي تساعد في اختيار وتنفيذ المشروعات والبرامج الصحيحة المتوائمة مع الخطة الاستراتيجية مما يعظم العائد من تنفيذها، ويضمن تحقق الغايات التي من شأنها أن تنعكس على نجاح الدولة في القيام بدورها بتحسين مستوى معيشة الفرد.

للاطلاع وتحميل النسخة الإلكترونية من دليل عمل إدارة المشروعات والبرامج والأداء من خلال الرابط الخاص بإصدارات الإدارة الاستراتيجية

https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=82