شكرا لقرائتكم خبر عن 270 مليار جنيه أصول قطاع البريد.. و456 مليار جنيه مدخرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أصول قطاع البريد المصري إلى 270.9 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020 بمعدل نمو 11.3%، بفضل تطوير وميكنة الخدمات المقدمة وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، كما ارتفعت قيمة المدخرات لدى قطاع البريد نحو 456.5 مليار جنيه في نفس الفترة، وتمثل ودائع صندوق التوفير الجانب الأكبر منها بنسبة 70%، بحسب بيانات البنك المركزي المصرى.

وأوضحت البيانات، أن أرصدة العملاء بصندوق البريد ارتفعت بنسبة 9.5% خلال العام المالي 2019/2020، وارتفعت قيمة الحسابات الجاري بمعدل 3.5%، وبلغت قيمة المعاشات المصروفة 84.2 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020 بمعدل زيادة 7.5% مقارنةً بالعام المالي السابق.

يذكر أن التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 قدرت بنحو 28.02 مليار جنيه موزعة بين أجور بمبلغ 4.2 مليار جنيه و23.9 مليار جنيه باقي التكاليف والمصروفات، وقدرت الإيرادات للسنة المالية 2021/2022 بنحو 28.9 مليار جنيه، كما قدر صافي الربح للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 850.3 مليون جنيه.

وبلغت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة بقيمة 28.5 مليار جنيه موزعة بين استخدامات استثمارية بمبلغ 3 مليارات جنيه، 25.5 مليار جنيه تحويلات رأسمالية، وتبلغ الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية الحالية 28.5 مليار جنيه.

وتم تنفيذ خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصري ليصبح منفذًا لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، وتم التوسع في فروع البريد المصري وتزويده بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة من خلال نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة مزودة بموظفي البريد وماكينة صارف آلي بهدف تحريكها فى أوقات الذروة فى العمل بمكاتب البريد لاسيما فى أوقات صرف المعاشات، كما تم ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوفير خدمة توصيل المعاشات الى المنازل لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين فى ذلك دون تحمل تكاليف إضافية.