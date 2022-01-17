شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء فى الأسواق اليوم.. الحديد بـ13800 جنيه بالمصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالقاهرة، استمرار استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين، في أغلب الشركات، الأمر الذي يجعل السعر النهائي للمستهلك مستقر عند نفس مستويات مطلع هذا الشهر.

وكشفت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الأسمنت تسجل 875 جنيها في أقل سعر لطن الأسمنت اليوم، ويصل 1000 جنيه في مصانع أخرى، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 1050 جنيها وأعلى سعر للمستهلك يصل 1150 جنيها وهو أقصى سعر للمسهلك.

وبشأن أسعار الحديد أعلن أحمد الزيني رئيس الشعبة، أن مصانع الدرفلة المعتمدة على البيليت تبيع طن الحديد تسليم أرض المصنع بسعر يتراوح بين 13800 إلى 14000 ألف جنيه، لافتاً إلى أن سعر الحديد في مصانع الدورة المتكاملة يتراوح بين 14900 إلى 15000 جنيه تسليم أرض المصنع.

الموانئ المصرية تستقبل الأسبوع القادم 150 ألف طن بيليت من أوكرانيا وروسيا، الأمر الذي من شأنه الاسهام في خفض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة بحسب "الزيني"، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة قررت في نوفمبر 2021، إيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.