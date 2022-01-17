شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرغ: السعودية تستثمر 200 مليون دولار لجذب نجوم الجولف العالميين لآسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت شبكة «بلومبرغ» العالمية، أن المملكة تستثمر بقوة في رياضة الجولف، حتى تتحول إلى وجهة عالمية لأبرز الأبطال والمشجعين لهذه الرياضة ، حيث تنوي تخصيص 200 مليون دولار، على مدى عدة أعوام مقبلة لدعمها وزيادة شعبيتها داخل المملكة وفي القارة الآسيوية بصفة عامة.

وقالت الشبكة: «عندما ينطلق لاعب الجولف داستن جونسون المصنف رقم 3 على العالم في 3 فبراير، بالقرب من جدة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، سيحاول تكرار إنجازه الكبير في بطولة السعودية الدولية، والحصول على الجزء الأكبر من محفظة الـ 5 ملايين دولار المخصصة للفائزين».

ولفتت «بلومبرغ» في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، إلى أهمية إعلان صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وهو «أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم»، عن مشروع بقيمة 200 مليون دولار في الخريف الماضي يسمى «لايف غولف إنفستمنت»، لزيادة شعبية اللعبة خارج الولايات المتحدة وأوروبا، مع تعيين جريج نورمان، لاعب الجولف المصنف رقم 1 عالميا سابقا، كرئيس تنفيذي للمشروع.

ولا يعتبر نورمان الوجه الشهير الوحيد الذي يروج لهذه الرياضة في المملكة؛ وإنما هناك كوكبة كبيرة من نجوم الجولف ممن سينطلقون من جدة أيضا، مثل فيل ميكلسون وبريسون ديشامبو، وتوقعت الشبكة أن تجذب الجولة الآسيوية المقبلة أكبر أسماء لاعبي الجولف حول العالم، بفضل دعم المملكة القوي لها.

«المملكة تعمل على زيادة شعبية اللعبة خارج الولايات المتحدة وأوروبا، وتشجيع الجمهور السعودي على متابعتها»