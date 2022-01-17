شكرا لقرائتكم خبر عن إيتس إنترناشيونال: المملكة تتخذ خطوات كبيرة لتطوير مدنها الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد موقع «إيتس إنترناشيونال» أن المملكة تبذل جهودا حثيثة في هذه الفترة لدعم تكنولوجيا الاتصالات في مدنها الذكية، حيث تتعاون مع كبرى شركات الاتصالات، وتتخذ خطوات كبيرة لتوفير البنية التحتية الاتصالية اللازمة لهذه المدن، التي تعتمد بشكل رئيسي على التواصل الرقمي، عبر التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال الموقع: «المملكة تسلط الضوء على تكنولوجيا المدن الذكية في ضوء مستهدفات رؤية 2030».

أيضا، يدعم التعاون بين شركتي «تاتا» و«زين» توفير البنية التحتية للاتصالات في المدن الذكية بالمملكة، مع مراعاة تدابير الاستدامة البيئية في المملكة.

ولفت الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، للخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، بقوله: «عقدت تاتا كوميونيكيشنز شراكة مع نظيرتها زين للاتصالات، لتقديم حلول مبتكرة لإعادة تشكيل المدن في المملكة، عبر تشغيل الشوارع الذكية، ودعم السيارات المتصلة بالإنترنت، وتوفير الأدوات اللازمة للحوكمة الإلكترونية».

واستطرد «إيتس إنترناشيونال»: «ستوفر خدمة إنترنت الأشياء، التابعة لشركة تاتا، كلا من الأجهزة والمنصات والتطبيقات والأفكار المبتكرة، فيما ستعمل زين على توسيع بصمة عروضها من خلال المشاريع المشتركة المتعلقة بشبكة المنطقة الواسعة للبرمجيات ومراكز الاتصال العالمية، بالإضافة إلى تطبيق حلول النقل الذكية التي تتيح سيولة كبيرة في شوارع المدن الذكية».

ونقل الموقع عن فانييت ميهتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا في «تاتا»، قوله: «هذا مشروع بارز لشركة تاتا كوميونيكيشنز لتحويل مدن المملكة إلى ذكية وفعالة في استخدام الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، مع رسم مسار يحتذى به للمدن الذكية الأخرى حول العالم».

أما المهندس سعد السدحان، كبير مسؤولي الأعمال في شركة «زين» فقال: «سنعزز معا النواة الرقمية للمملكة، لتعزيز رؤية السعودية 2030، وتزويد الشركات بالأدوات اللازمة لاحتضان الابتكار، مع تحقيق النجاح في بيئة سريعة التطور».

واختتم الموقع: «على ما يبدو تدخل السعودية بقوة في قطاع المدن المستدامة، ولا تظهر أي علامات على التباطؤ نحو تحقيق هذا الهدف».

«المملكة تسلط الضوء على استخدامات التكنولوجيا المبتكرة في ضوء مستهدفات رؤية 2030»