شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مليار ريال حجم الإنفاق على رحلات المبيت المحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير السياحة أحمد الخطيب أن المملكة تتقدم تقدما كبيرا على المستويين المحلي والدولي في القطاع السياحي خلال العام الماضي بدعم من قيادتها وتنفيذا لمستهدفات رؤية 2030، إذ حققت 60 مليون رحلة مبيت محلية بنسبة نمو 25 % مقارنة بعام 2019، فيما بلغ حجم الإنفاق على رحلات المبيت المحلية نحو 80 مليار ريال بنسبة نمو 30 %.

وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن نسبة التعافي في عدد الرحلات الوافدة لغير الحج والعمرة بلغت 76 % خلال الربع الرابع من 2021، وبلغ نمو عدد العاملين بالقطاع السياحي 10 % مقارنة بنهاية 2020.

وأوضح أن عدد السعوديين، الذين تم تدريبهم 137 ألفا منهم 2000 تم تدريبهم على ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن المملكة سجلت حضورا دوليا كبيرا على الساحة السياحية العالمية بمجموعة من الإنجازات، انفردت بها خلال العام الماضي، وعلى رأسها: إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تأسيس المركز العالمي للاستدامة السياحية.

وأضاف: إن الإنجازات شملت فوز المملكة بمقعد النائب الأول للرئيس في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، واختيار المملكة لاستضافة القمة العالمية لمجلس السفر والسياحة العالمي في آخر 2022، وإدراج «رجال ألمع» على قائمة أفضل القرى السياحية بالعالم، وتأسيسي الأكاديمية العالمية للسياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

ولفت إلى أن الإنجازات تضمنت: التصديق على إطلاق المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في المملكة، واختيار المملكة لاستضافة احتفال منظمة السياحة العالمية بيوم السياحة العالمي 2023 «السياحة والاستثمار الأخضر» وتبني منظمة السياحة العالمية لمبادرة المملكة وإسبانيا لتأسيس مجموعة عمل لإعادة تصميم مستقبل السياحة.

وقال الوزير: إن في عام 2021 حقق قطاع السياحة في المملكة إنجازات عديدة رغم التحديات المرتبطة بجائحة كورونا على رأسها: تحقيق أرقام قياسية في السياحة الداخلية، واستعادة نسبة كبيرة من أرقام السياحة الواردة من خارج المملكة، فضلا عن جهود تدريب مستمرة للسعوديين ونمو كبير للوظائف، وتعاظم تأثير المملكة دوليا.

وأضاف الخطيب: «أمامنا الكثير من العمل، لتحقيق أهدافنا الطموحة، وسنحققها وسننجح في جعل المملكة أحد أهم الوجهات السياحية في العالم، هذه هي الروح التي سادت الملتقى الإستراتيجي السنوي لقطاع السياحة، واجتمعت بزملائي على مدى ثلاثة أيام لوضع الخطط التفصيلية لتحقيق أهداف 2022».

وتابع الوزير: «إن الزملاء في الوزارة لديهم الطموح والعزيمة والرؤية الواضحة، وأهداف سنوية محددة».