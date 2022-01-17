شكرا لقرائتكم خبر عن «ركاز العقارية» ترتقي بالمشهد العقاري في الشرقية بتطوير مشروع «أبيات الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل شركة «ركاز العقارية» أعمال تطوير البنية التحتية لمخطط «أبيات الخبر» الذي يتألق في أحد أهم المواقع الحيوية على طريق الملك فهد في مدينة الخبر، ويعتبر من أكبر المشاريع السكنية والترفيهية في المنطقة بمساحة إجمالية تزيد على 700 ألف متر مربع.

ويشمل التطوير تمديد وتنفيذ أعمال الصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف والإنارة وشق الطرق والأسفلت لكامل المخطط، وقد وصلت نسبة إنجاز أعمال تسوية الطرق إلى 71% ويجري العمل على تنفيذ كافة أعمال التطوير بأعلى درجات الكفاءة وبأفضل المقاييس العالمية.

وأشار خالد بن حسن القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة ركاز العقارية إلى أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع في المنطقة الشرقية، نظرًا إلى تمتعه بالعديد من المقوّمات الاستثنائية أهمها الموقع الإستراتيجي الفريد في منطقة تشهد نهضة تنموية متسارعة، وتدفقا سكانيا متناميا، علاوة على مساحة المخطط الشاسعة التي تمنح المستثمرين فرصة تنفيذ مشاريع إسكانية وترفيهية نموذجية تتناغم مع ما تشهده المملكة من تطور في القطاعَين السياحي والعقاري.

ولفت القحطاني إلى أن المشروع ينتظره مستقبل واعد، حيث يتم تطويره بأعلى مستويات الجودة ليكون الوجهة الأولى لكل مَن يطمح للسكن أو الاستثمار العقاري، بفضل تخطيطه الذكي وتصميمه المبتكر الذي يواكب المجتمعات العصرية النابضة بالحياة بتكامل خدماته، وبراعة تقسيماته، حيث تم تقسيم المشروع إلى 1.012 قطعة بمساحة إجمالية تتجاوز 410 آلاف متر مربع، مما يمنح قطع المشروع رحابة استثنائية توفر لساكنيها أعلى درجات جودة الحياة.

وبيَّن القحطاني أن مشروع «أبيات الخبر» يأتي امتدادًا للمشاريع النوعية التي تقوم بتطويرها شركة «ركاز العقارية» لتشكّل علامة فارقة في مشهد الاستثمار في كبرى مدن المملكة، وتلبي تطلعات المستثمرين، وتواكب النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها المملكة ضمن خططها الطموحة وفق رؤية 2030، وقد احتلت الشركة موقعًا فريدًا ومتميزًا على مستوى المنطقة، من خلال إنجاز مشاريع عمرانية وعقارية متفردة بمواقعها الحيوية، وخدماتها الراقية لتعزز من جودة الحياة فيها، وتسعى الشركة دائمًا إلى ابتكار منتجات استثمارية وعقارية متجددة، تتميز بالاستدامة، والإبداع، تأصيلًا لأهداف الشركة ورؤاها الإستراتيجية المواكبة لرؤية الوطن.