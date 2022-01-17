شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة يواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى الحاجزين الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، تسليم 2328 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بقطاعات (ب - ج - د) بمنطقة الـ 800 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 301 : 310 بقطاع د، يوم الأحد 23/1/2022، ووحدات العمارات من 463 : 478 بقطاع د ( نموذج 75م2)، يوم الأحد 30/1/2022.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 311 : 331 بقطاع ب، يوم الأحد 6/2/2022، ووحدات العمارات من 322 : 345 بقطاع ب، يوم الأحد 13/2/2022، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 417 : 422 بقطاع د، ووحدات العمارات أرقام ( 392 - 391 -390 -387 – 386 – 385 - 397 - 396 - 395) بقطاع ج، يوم الأحد 20/2/2022.