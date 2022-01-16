شكرا لقرائتكم خبر عن مصير الذهب القديم بعد إلغاء الدمغة التقليدية.. معلومات مبسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة لغط يشهدها سوق الصاغة، والأفراد المستهلكين والمتابعين لسوق الذهب، وذلك مع إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى تطبيق نظام الدمغ بالليزر خلال عام، حيث تثار تساؤلات حول مصير الشراء للذهب غير المدموغ بالليزر، خاصة في ظل وجود كميات ضخمة من الذهب غير المدموغ بالليزر في الأسواق.

1 - مصلحة الدمغة والموازين تلزم المنتجين بدمغ المشغولات بالليزر.

2 - تطبيق الدمغة بالليزر خلال عام من الآن.

3 - عند تطبيق المنظومة الجديدة لن يتم استخدام الدمغة التقليدية مرة أخرى.

4 - الذهب المدموغ سابقًا معترف به لحين تغير العمل في المصلحة بالأساليب الجديدة.

5 - المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة الموجودة بحوزة التجار والمستهلكين سارية ومعتمدة ولا تستدعي أي إجراء عليها.

6 - الدمغ بالليزر يعتبر إضافة وتطور نوعي مطلوب للمزيد من الدقة وإحكام الرقابة.