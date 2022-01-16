3 اتفاقيات تمويل الكتروني لتسهيل تملك الأسر لمسكنها الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع برنامج «سكني» 3 اتفاقيات للتمويل الالكتروني مع عدد من الجهات التمويلية ضمن فعاليات «ملتقى سكني 2022»؛ وذلك بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول ضمن إجراءات الكترونية سهلة وميسرة، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030م، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

وتضمنت الاتفاقيات الثلاث تقديم الجهات التمويلية خدمة «التمويل الالكتروني» عبر تطبيق وموقع «سكني»، دون الحاجة إلى زيارة الفروع، بالشراكة مع بنك البلاد الذي مثله المدير العام لشبكة الفروع فهد الحنايا، ومع بنك الإنماء الذي مثله المدير العام لمصرفية الفروع عبدالرحمن الناصر، ومع شركة بداية للتمويل، ووقعها الرئيس التنفيذي للشركة مازن الغنيم.

كما كرم برنامج «سكني» عددا من شركاء النجاح من الممولين والمطورين والمقاولين لجهودهم الفاعلة خلال العام الماضي2021م في إطار تسهيل حصول الأسر السعودية على الخيارات والحلول السكنية تحقيقا لمستهدفات «سكني» ضمن خدمات متعددة تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم.