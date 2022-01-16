شكرا لقرائتكم خبر «بلدي» تقدم 3 ملايين طلب خدمة الكتروني وتتيح 9 آلاف فرصة استثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت منصة «بلدي» الرقمية عددا من المنجزات خلال 2021 ضمن مسيرة التحول الرقمي الشامل للقطاع البلدي، بهدف رفع كفاءة العمل وسهولة وصول العملاء إلى الخدمات البلدية بكل يسر وسهولة على مدار الساعة، حيث استقبلت المنصة أكثر من 3 ملايين طلب خدمة لمليوني مستخدم من خلال أكثر من 124 خدمة تلبي أكثر من 80% من الاحتياج الرقمي لعملاء القطاع البلدي، كما أسهمت في إصدار أكثر من 115 ألف رخصة تجارية لمختلف الأنشطة وأكثر من 88 ألف رخصة إنشائية خلال العام الماضي.

وأتاحت المنصة أكثر من 9 آلاف فرصة استثمارية مجدية ومتنوعة في نشاطها وحجمها ومواقعها والتي تساهم في تنمية وتطوير مدن وقرى المملكة، وذلك عبر بوابة الفرص الاستثمارية «فرص»، والتي توفر مزايا عدة بكل يسر وسهولة والاطلاع على الفرص المتنوعة دون زيارة مقار الأمانات والبلديات للتعرف على هذه الفرص.

وتكاملت مع المنصة أكثر من 25 جهة ذات علاقة بالخدمات البلدية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي ركزت على تفعيل الشراكة والشفافية بين القطاعات الحكومية والمواطنين، بما يسهم في تسريع جميع الإجراءات وتسهيل الحصول على جميع الخدمات التي توفرها مختلف القطاعات.

ودشن تطبيق «بلدي» خدمة «صور وأرسل» لحث المواطنين والمقيمين على رصد مظاهر التشوه البصري، والتي مكنت المستخدمين من رفع البلاغات بكل سهولة وخلال 30 ثانية، حيث تم استقبال أكثر من 570 ألف بلاغ لتحسين المشهد الحضري في جميع أنحاء المملكة.

وفي الربع الأخير من 2021 أطلقت خدمات الأعمال التنسيقية للبنية التحتية «نسق» بالشراكة مع الجهات الخدمية في عدد من الأمانات، حيث جرى إصدار أكثر من 1900 تصريح منذ إطلاق الخدمة بمتوسط أطوال أكثر من 58 كلم، حيث تهدف هذه الخدمة لـتنسيق العمل بين جميع الجهات الخدمية المعنية في مكان واحد وزمن محدد، بالإضافة لإصدار تصاريح الحفريات وإتمام الأعمال لجميع منفذي الخدمات من خلال منظومة عمل رقمية متكاملة، حيث مكنت هذه الخدمة الأمانات من مراقبة

جودة تنفيذ أعمال الحفريات والحد من مظاهر التشوه البصري في المدن.

منصة «بلدي» خلال 2021

