شكرا لقرائتكم خبر مدينة المعرفة توقع عقد محطة باصات ومحلات تجارية بـ48.8 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عقد أعمال تنفيذ محطة الباصات والمحلات التجارية على أرضها المجاورة لمحطة القطار مع شركة محمد الراشد للتجارة والمقاولات «ماركو» بقيمة 48.88 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان على «تداول» أن العقد يتضمن تنفيذ مقاولة تطوير الأرض المجاورة من الجهة الغربية لمحطة قطار الحرمين السريع بأحد مكونات مشروع بوابة المدينة الثلاثة بوصفه أحد المشاريع المرتبطة بمحطات النقل TOD – Transit Oriented Development، وذلك بإنشاء محطة للباصات ومحلات تجارية مواجهة للساحة الرئيسة لمحطة القطار وترتبط مباشرة بمبنى السوق الرئيس في الجزء الجنوبي لمحطة القطار لخدمة مستخدمي المحطة وزوار المدينة المنورة، وبذلك يمثل التطوير المستهدف لبوابة العبور والوصل بين محطة قطار الحرمين السريع والفندق والسوق التجاري، والتي سيتم تنفيذها بالتوازي في الأرض الملاصقة للتطوير.

وأشارت إلى أن تطوير الأرض سيستغرق نحو 24 شهرا بالتزامن مع تطوير مبنى السوق التجاري الرئيس والفندق اللذين ينفذان من قبل المقاول نفسه، مبينة عدم وجود أطراف ذات علاقة ضمن أطراف العقد.

ويستهدف مشروع «بوابة المدينة» تطوير الأراضي المجاورة لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة والمنطقة المطلة على طريق الأمير نايف، كأول مشروع بالمملكة من نوع المشاريع التي ترتبط بمحطات النقل وما توفره من عناصر وخدمات تكميلية لمحطات النقل.